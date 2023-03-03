

Минобороны Грузии подписало несколько контрактов о закупке оружия - министр

03.03.2023 19:40





По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, интенсивность визитов на высоком уровне подчеркивает уровень внешних связей с международными партнерами.



В эфире телекомпании «Имеди» министр рассказал о зарубежных визитах и ​​новостях с точки зрения закупки оружия.



«Семь раз только в Брюсселе я присутствовал на различных встречах, будь то министериал НАТО, встреча группы Рамштайна и другие. Даже сейчас у нас есть еще один визит в Брюссель в ближайшие две недели. Упомянутые визиты, безусловно, подчеркивают уровень наших внешних связей», — заявил министр обороны.



Джуаншер Бурчуладзе также рассказал о важных соглашениях, подписанных с точки зрения закупок вооружений.



«Хочу сказать населению, что мы уже предприняли очень успешные шаги в направлении вооружений, и в этом году тоже были подписаны очень важные соглашения с точки зрения вооружений. Мы подписали договоры о закупках с испанской компанией, польской компанией, шведской компанией и продолжаем активно закупать оружие», — заявил министр.





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