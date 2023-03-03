

Студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе - министр обороны

03.03.2023 21:21





«Студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире «Имеди».



По его словам, определенные группы пытаются ввести студентов в заблуждение и в их интересах по-новому показать студентам содержание этой реформы.



Министр обороны пояснил, на каких условиях студенты должны будут проходить военную службу с 2025 года.



«Хочу еще раз подчеркнуть, что студентов призыв на военную службу коснется только на добровольной основе. Будет несколько разных, максимально удобных способов. Я думаю, у нас также будет возможность дать и студентам с высшим образованием возможность пройти обязательную службу в течение одного месяца в год по программе, которую мы предлагаем студентам», — заявил Джуаншер Бурчуладзе.



По словам министра, цель изменений, предусмотренных в Оборонном кодексе, состоит в том, чтобы у Грузии был сильный подготовленный резерв.



Джуаншер Бурчуладзе отметил, что новая программа не доставит неудобств ни студентам, ни населению.





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