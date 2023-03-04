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В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
04.03.2023 16:49
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, сотрудники ведомства в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных за последний период, в Тбилиси и регионах страны – Квемо Картли, Гурии, Самегрело-Земо-Сванети и Мцхета-Мтианети изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом задержано 10 человек.
По их же информации, преступления предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 9 лет.
«Расследование по фактам противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их сбыта ведется по 1-й, 3-й, 4-й и 5-й частям статьи 236 УК Грузии», — говорится в информации ведомства.
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