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СГБ: В здании парламента нет наших сотрудников
06.03.2023 15:06
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) называет «фейком» информацию о том, что ее сотрудники находятся в здании парламента.
В заявлении СГБ сказано, что со дня развития событий в парламенте в законодательном органе не было ни одного сотрудника службы.
«Параллельно событиям, разворачивающимся в парламенте Грузии, политические группы и некоторые СМИ распространяют «фейк-ньюсы» о том, что якобы в здании парламента находятся сотрудники Службы госбезопасности. Некоторые политики делают безответственные заявления, будто в парламенте имеет место какое-то насилие со стороны грузинских спецслужб.
Служба государственной безопасности со всей ответственностью заявляет, что со дня развития данных событий в здании парламента не было ни одного сотрудника службы.
Заявления политических групп полностью служат введению общества в заблуждение и попытке дискредитации грузинских спецслужб.
Призывает представителей СМИ, находящихся на территории парламента, воздерживаться от распространения неподтвержденной информации», — сказано в заявлении СГБ.
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