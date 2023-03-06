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СГБ: В здании парламента нет наших сотрудников


06.03.2023   15:06


Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) называет «фейком» информацию о том, что ее сотрудники находятся в здании парламента.

В заявлении СГБ сказано, что со дня развития событий в парламенте в законодательном органе не было ни одного сотрудника службы.

«Параллельно событиям, разворачивающимся в парламенте Грузии, политические группы и некоторые СМИ распространяют «фейк-ньюсы» о том, что якобы в здании парламента находятся сотрудники Службы госбезопасности. Некоторые политики делают безответственные заявления, будто в парламенте имеет место какое-то насилие со стороны грузинских спецслужб.

Служба государственной безопасности со всей ответственностью заявляет, что со дня развития данных событий в здании парламента не было ни одного сотрудника службы.

Заявления политических групп полностью служат введению общества в заблуждение и попытке дискредитации грузинских спецслужб.

Призывает представителей СМИ, находящихся на территории парламента, воздерживаться от распространения неподтвержденной информации», — сказано в заявлении СГБ.


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