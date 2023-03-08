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Правоохранители обыскивают собравшихся у парламента граждан


08.03.2023   20:10


Представители Министерства внутренних дел обыскивают граждан, собравшихся у парламента Грузии.

В частности, представители МВД призывают граждан на проспекте Руставели открывать сумки для досмотра.

С чем это связано, правоохранители не поясняют.

Параллельно, у парламента Грузии проходит акция под лозунгом «Нет российскому закону!»


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