

За двое суток протестов в Тбилиси полиция задержала 133 человека

09.03.2023 13:33





По данным МВД, 7-8 марта, во время акции, по факту нападения на полицейских, в соответствии со статьей 353 прима Уголовного кодекса Грузии, задержан один человек, по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию полиции в административном порядке задержано всего 133 человека.



МВД также опубликовало заявление об ущербе, причиненном участниками акции 8 марта:



«Они не подчинялись законным требованиям правоохранителей. Собравшиеся вели себя агрессивно и повредили железные защитные заграждения вдоль здания законодательного органа, входные двери, разбили окна здания, железные решетки, бросали в здание и двор парламента камни, различные предметы и пиротехнику, что могло повлечь за собой тяжелые последствия», — указано в заявлении.



«Участники акции повредили, перевернули и подожгли несколько транспортных средств МВД, повредили автобус УСО, пожарную машину, фасады зданий, расположенных на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов. Собравшиеся на проспекте Руставели нанесли ущерб материальному имуществу, принадлежащему службам мэрии Тбилиси, в том числе подожгли стоящие на улице мусорные баки, сломали стулья и залы ожидания общественного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.



По информации МВД, участники акции на протяжении всей ночи нарушали общественный порядок и правопорядок в разных местах и оказывали сопротивление сотрудникам милиции.



«В результате насильственных действий протестующих около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени. Пострадали и граждане».





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