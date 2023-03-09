

МВД Грузии подтвердило задержание бойца, вернувшегося из Украины

09.03.2023 21:41





Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.



По информации адвоката, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта. На въезде в Грузию его долго держали на паспортном контроле без объяснений. Уже в городе Хмаладзе заметил за собой слежку.



«Он думает, что это были сотрудники криминальной полиции, которые позже задержали его», – отметил адвокат Торнике Бакрадзе.



Хмаладзе был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16.00, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.



«Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что будет трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту», – рассказал адвокат.





Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и принимал активное участие в военных действиях против России.







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