

Министры обороны США и Израиля заявили, что не дадут Ирану получить ядерное оружие

10.03.2023 14:20





Иран ищет возможности для получения ядерного оружия и это опасно для всего мира. Об этом министр Израиля Йоав Галант заявил 9 марта в Израиле на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, текст которой опубликован на сайте Пентагона.



По его словам, сегодня ситуация является «критической» и требует неотложных решений.



«Иран стремится получить ядерное оружие и угрожает не только Израилю, но и всему миру. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В этом вопросе наши возможности и наше сотрудничество имеют большое значение и силу», – сказал Галант.



Он отметил, что, получив ядерную бомбу в качестве оружия сдерживания, Тегеран только усилит поддержку радикальных исламистов из «Хезболлы» и ХАМАС, а также продолжит поставлять оружие, включая беспилотники и ракеты, другим агрессивным режимам.



Остин, в свою очередь, сказал, что президент США Джо Байден «предпочитает использовать все дипломатические возможности», чтобы остановить ядерную программу Ирана.



«Мы хотели бы продолжить эту работу, чтобы убедиться, что мы сдерживаем их опасные успехи», – добавил он.





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