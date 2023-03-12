

Министр обороны Грузии: В стране должен быть хорошо обученный резерв

12.03.2023 12:01





В стране должен быть хорошо обученный резерв, — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



Глава Минобороны сказал о важности проекта нового «Кодекс обороны» для развития обороноспособности Грузии.



Он отметил, что для страны с такими вызовами как у Грузии, нет альтернативы принципу тотальной обороны.



«У нас нет другой альтернативы, кроме как иметь в стране хорошо обученный и хорошо подготовленный резерв. Мы все согласны с этим, и мы, и наши партнеры», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.



По словам главы Минобороны, Грузия обязательно выполнит задачу по подготовке обученного резерва.



Как пояснил министр, именно это, а также регулярная контрактная армия и обязательная военная служба включены в десятилетний план развития Сил обороны и проект нового «Кодекса обороны».



Кроме того, глава Минобороны Грузии в эфире телеканала «Имеди» еще раз рассказал о целях, основных новшествах «Кодекса обороны» и его преимуществах с точки зрения социальной защиты.



По заявлению Джуаншера Бурчуладзе, проект, представленный Министерством обороны, предусматривает прохождение обязательной военной службы в более гибких, упрощенных условиях, что поможет достичь одной из главных целей - создания в стране должным образом подготовленного резерва.



Бурчуладзе подчеркнул, что студенты будут проходить обязательную военную службу только добровольно.



Министр обороны напомнил общественности, что обязательная военная служба действует в Грузии и сейчас, и упомянутая реформа не приведет к существенным, радикальным изменениям, а будет способствовать преобразованию Национальной службы призывников в более гибкую и простую систему.





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