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GYLA: Некоторые поправки к «Кодексу обороны» Грузии являются дискриминационными
13.03.2023 16:42
Некоторые поправки к «Кодексу обороны» Грузии являются дискриминационными, считают в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA).
В частности, организация обращает внимание на поправку, по которой священнослужители лишаются освобождения от воинской службы. Данное изменение затронет всех, кроме Грузинской православной церкви (ГПЦ) из-за конституционного соглашения с государством.
Привилегированность священнослужителей только одной религии с точки зрения права прав человека является дискриминационным и противоречит Конституции Грузии, заявили в организации.
Организация призывает законодателей обеспечить защиту принципа равноправия и Конституции и отмечает, что для этого у депутатов есть несколько вариантов — распространить отсрочку воинской повинности для всех священнослужителей или же вовсе её отменить.
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