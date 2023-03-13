

GYLA: Некоторые поправки к «Кодексу обороны» Грузии являются дискриминационными

13.03.2023 16:42





Некоторые поправки к «Кодексу обороны» Грузии являются дискриминационными, считают в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA).



В частности, организация обращает внимание на поправку, по которой священнослужители лишаются освобождения от воинской службы. Данное изменение затронет всех, кроме Грузинской православной церкви (ГПЦ) из-за конституционного соглашения с государством.



Привилегированность священнослужителей только одной религии с точки зрения права прав человека является дискриминационным и противоречит Конституции Грузии, заявили в организации.



Организация призывает законодателей обеспечить защиту принципа равноправия и Конституции и отмечает, что для этого у депутатов есть несколько вариантов — распространить отсрочку воинской повинности для всех священнослужителей или же вовсе её отменить.





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