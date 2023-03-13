

Гражданин РФ, разыскиваемы ФБР, экстрадирован в США

13.03.2023 18:09





Гражданин Российской Федерации, разыскиваемый Федеральным бюро расследований США, экстрадирован из Грузии в Соединенные Штаты Америки. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.



«По данным расследования, проведенного в США, установлено, что в 2016-2019 годах гражданин России с помощью собственноручно созданного компьютерного вируса получил данные, необходимые для проникновения в компьютерные системы пострадавших, в том числе проживающих во Флориде. Кроме того, данные, полученные с помощью интернет-платформы, а также сам компьютерный вирус разыскиваемое лицо передало другим лицам. В результате указанных действий обвиняемый получил доход в размере около 1 000 000 лари.



Разыскиваемый был задержан сотрудниками МВД Грузии 22 октября 2022 года в Кобулети. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом, после чего гражданин Российской Федерации был передан представителям компетентных органов США.



Следует отметить, что на экстрадицию разыскиваемого отреагировало министерство юстиции США, которое подчеркнуло успешное и плодотворное сотрудничество прокуратуры Грузии, МВД и Минюста.



Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами США с целью привлечения к ответственности разыскиваемых лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.





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