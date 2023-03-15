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НАТО передала технику Силам обороны Грузии
15.03.2023 13:20
По информации Минобороны Грузии, НАТОвская сторона передала технику Силам обороны Грузии.
По данным агентства, шесть единиц «Toyota Land Cruiser Prado 150», оснащенных специальным оборудованием, были переданы Грузии в рамках инициативы военной полиции Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).
«В церемонии передачи техники приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Офиса связи НАТО Александр Винников, представители Сил обороны и основной группы НАТО. Транспортные средства, оснащенные специальными комплектами, необходимыми для различных видов следственных и уголовных расследований, будут использоваться Военной полицией Сил обороны в служебных целях. Специализированные автомобили еще больше повысят возможности быстрого и эффективного реагирования военной полиции. Машины были приобретены трастовым фондом НАТО на общую сумму 542 520.00 евро. Контрибьюторами проекта являются Латвия и Австралия», — говорится в информации.
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