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Министр обороны Грузии принял участие в онлайн-заседании контактной группы по Украине
15.03.2023 18:52
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в заседании контактной группы по Украине.
Встречу в виртуальном формате организовали министр обороны США Ллойд Остин и Объединенный комитет начальников штабов США генерал Марк Милли.
Во встрече участвовал командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили. В 10-м заседании международной группы поддержки Украины приняли участие министры обороны и военные руководители из 50 стран мира.
На встрече были обсуждены потребности скоординированной военной помощи Украине в продолжающейся войне с Российской Федерацией и сложившаяся ситуация.
Контактная группа по Украине была сформирована по инициативе Соединенных Штатов Америки. Цель встреч в т.н. формате «Рамштайн» — усиление координации для поддержки Украины.
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