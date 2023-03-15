

Министр обороны Грузии принял участие в онлайн-заседании контактной группы по Украине

15.03.2023 18:52





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в заседании контактной группы по Украине.



Встречу в виртуальном формате организовали министр обороны США Ллойд Остин и Объединенный комитет начальников штабов США генерал Марк Милли.



Во встрече участвовал командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили. В 10-м заседании международной группы поддержки Украины приняли участие министры обороны и военные руководители из 50 стран мира.



На встрече были обсуждены потребности скоординированной военной помощи Украине в продолжающейся войне с Российской Федерацией и сложившаяся ситуация.



Контактная группа по Украине была сформирована по инициативе Соединенных Штатов Америки. Цель встреч в т.н. формате «Рамштайн» — усиление координации для поддержки Украины.







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