

В Польше разоблачили российскую шпионскую сеть, планировавшую диверсии

15.03.2023 22:09





Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в стране.



Об этом, как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на источники пишет RMF FM.



В рамках расследования сотрудники ABW задержали шесть человек, а на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети была объявлена тревога.



Задержанные - иностранцы "из-за восточной границы", которые, как предполагалось, работали на российские спецслужбы. Агенты ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в сеть.



Согласно информации, полученной RMF FM, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве - в частности, возле аэропорта в Ясенце, недалеко от Жешува. Аэропорт является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины.



Камеры также были установлены в других частях Польши.



В связи со спецоперацией сотрудники служб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание правоохранители уделяют безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.



Отметим, что в последние месяцы Польша несколько раз выявляла людей, подозреваемых в работе на Россию. Только в январе этого года в суд страны было направлено дело против россиянина и белоруса, которых обвиняют в шпионаже.





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