

МинобороныГрузии: Военные атташе разных стран положительно оценивают новый Кодекс обороны

16.03.2023 14:52





«Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, положительно оценивают новый Кодекс обороны, разработанный Минобороны, что является еще одним важным шагом для укрепления грузинской армии и ее институционального развития», — сообщает Минобороны Грузии.



По информации ведомства, состоялась встреча, на которой было акцентировано внимание на важности Кодекса обороны для страны и отмечено, что реформы разработаны с учетом передового опыта ведущих стран мира, целей безопасности и обороны Грузии.



«Следует отметить, что новый Кодекс обороны существенно меняет и делает обязательную военную службу полностью адаптированной к целям обороны, вводит важнейшие гарантии социальной защиты военнослужащих. Новый кодекс создает прочную основу для резерва, что важно для обороноспособности страны.



Представители дипломатического корпуса, основной группы НАТО и международных организаций отметили, что с учетом существующих угроз разработка оборонного кодекса является важным шагом вперед в укреплении обороноспособности страны.



В конце 2022 года Минобороны инициировало проект Кодекса обороны, который планируется обсудить и принять на весенней сессии парламента», — отмечается в информации Минобороны.







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