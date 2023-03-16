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Минобороны России с 1 апреля начинает новый набор контрактников в армию
16.03.2023 15:37
Министерство обороны России планирует набрать 400 тысяч человек на службу по контракту. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, ведомство направило в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Старт новой "масштабной информационной кампании", как утверждается, начнется 1 апреля – вместе со стартом весеннего призыва.
По планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае – 9 тысяч.
В Воронежской области жителям начали вручать повестки в военкомат. Власти утверждают, что это делается для "исключительно актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах". Из сообщения следует, что повестки будут вручаться "преимущественно" по месту проживания граждан и их работы.
В ходе проверки гражданам будут предлагать по собственному желанию поехать воевать в Украину, сказал собеседник "Верстки" в силовых структурах Воронежской области. Таким образом, по его словам, военные рассчитывают восполнить потери ряда дефицитных специальностей (артиллеристы, операторы бронемашин), но не исключают, что на фронт в итоге отправятся "отчаявшиеся люди, маргиналы, которым нечего терять".
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и ранее, заявил об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации.
"Частичная" мобилизация (так она официально называется в указе президента Владимира Путина) в России была объявлена 21 сентября. В Минобороны РФ тогда заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч человек. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что это задание выполнено и никаких дополнительных заданий не планируется. Путин указ о завершении мобилизации так и не подписал.
Британская газета The Times ранее со ссылкой на источники в западных разведках писала, что в России могут мобилизовать еще до 500 тысяч человек.
В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. В Госдуму днем ранее внесли законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.
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