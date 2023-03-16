

Алексей Данилов: Освобождение территорий Грузии и Молдовы от российских войск - не дело Украины

16.03.2023 16:18





Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что освобождение территорий Грузии и Молдовы от российских войск не является делом Украины.



Об этом Алексей Данилов сказал в интервью «Радио Свобода».



По его словам, Грузия и Молдова должны быть освобождены от российского влияния и российских вооруженных сил на своей территории без участия Украины.



Данилов назвал «странным» заявление президента Грузии о том, что в будущем мирном соглашении с Россией должен быть пункт, что Россия отказывается от оккупации грузинских территорий.



«Тогда скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Этот византийский стиль, который до определенного времени существовал в политике, должен кануть в прошлое», – заявил Данилов.



Данилов также отметил, что в тех странах, где Россия имеет свое влияние и присутствие, не смогут развиваться.



«Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировали часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет», – заявил Данилов.







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