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Один человек задержан по обвнению в насилии в отношении журналиста «ТВ Первого»
17.03.2023 17:28
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Специальной следственной службой, на основании полученных доказательств М.А. был задержан по факту незаконного воспрепятствования журналисту в его профессиональной деятельности, насилия и порчи чужого имущества, на основании постановление суда.
По информации Специальной следственной службы, в ходе проведенного расследования установлено, что 15 марта 2022 года в селе Бахви Озургетского района журналистка телекомпании «Первый ТВ» Нато Гогелия занималась журналистской деятельностью.
«Во время работы над репортажем обвиняемый М.А. применил к журналисту физическое насилие, отобрал у нее мобильный телефон и повредил его, чтобы воспрепятствовать ее профессиональной деятельности. Этим действием журналист была лишена возможности заниматься своей профессиональной деятельностью, в частности, она не могла записывать сюжет, а в результате насилия она испытывала физическую боль. М.А. арестован за преступление, предусмотренное частью второй статьи 154, частью первой статьи 126 и частью первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии.
Напомним, что в 2022 году Специальная следственная служба приступила к расследованию 12 уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными против журналистов. В рамках указанных дел возбуждено уголовное преследование в отношении 7 лиц», — сообщили в Специальной следственной службе.
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