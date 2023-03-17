

Джеймс Клеверли: Мы планируем помочь Грузии защититься от кибератак

17.03.2023 18:23





«Мы надеемся и планируем помочь Грузии защититься от кибератак и продолжить то, что Великобритания считает правильным путем для более тесных рабочих отношений с Европой, Европейским союзом, а также с НАТО», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.



На вопрос Первого канала Грузии — Великобритания объявила о дополнительном финансировании Грузии и Молдовы для укрепления их устойчивости, с какими конкретными угрозами сейчас сталкивается Грузия и какую поддержку могут оказать члены НАТО, в частности Великобритания, Джеймс Клеверли отметил: «То, что мы пытаемся поддерживать, это свободные и открытые СМИ, мы пытаемся поддержать Грузию, чтобы сохранить ее независимые институты».



«Только что вернулся из населенного пункта, который разделен пополам, с одной стороны поля стоят российские войска, а дорога, соединяющая две стороны, блокирована. Таким образом, мы можем видеть физическое присутствие российских войск здесь, в Грузии. Сейчас мы не видим здесь конфликта в том масштабе, который мы видели в прошлые годы, хотя я допускаю, что Грузия постоянно подвергается атакам с гибридными формами агрессии. Мы знаем, что были кибератаки, и мы стремимся поддержать Грузию в защите от кибератак. Мы знаем, что в Грузии манипулировали общественным мнением, были попытки исказить политическую обстановку, конечно, была большая пропаганда. То, что мы пытаемся поддерживать, — это свободные и открытые СМИ, мы пытаемся поддержать Грузию в сохранении ее независимых институтов. Мы надеемся и планируем помочь Грузии защититься от кибератак и продолжить то, что Великобритания считает правильным путем для более тесных рабочих отношений с Европой, Европейским союзом, а также с НАТО», — заявил Джеймс Клеверли.





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