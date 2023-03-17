

Эрдоган дал добро на вступление Финляндии в НАТО

17.03.2023 20:18





Турция готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган по итогам встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистё, передает агентство «Анадолу».



Он отметил, что Финляндия предприняла «искренние и конкретные шаги» по устранению «обеспокоенности Анкары в сфере безопасности», и выразил надежду, что парламент утвердит ее заявку до майских выборов в Турции. «Уверен, что Финляндия в рядах НАТО внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность», — сказал Эрдоган.



Что касается Швеции, позиция Турции по поводу ее членства в альянсе будет зависеть от дальнейших действий Стокгольма в области борьбы с терроризмом, подчеркнул Эрдоган, добавив, что пока ключевое требование Анкары выполнено не было. «Мы передали Швеции список из 120 террористов. Без выдачи этих преступников Турции, позитивное отношение к заявке в НАТО невозможно. Вопрос борьбы с терроризмом — „красная линия“ для Турции», — заявил президент.



Анкара обвиняет Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. В январе отношения между странами осложнились из-за акций с сожжением Корана возле турецкого посольства в столице Швеции.



В свою очередь Саули Ниинистё назвал решение Турции поддержать заявку Хельсинки «важной новостью для всех жителей Финляндии» и поблагодарил Эрдогана.



На данный момент вступление Финляндии в альянс не одобрила только Венгрия, ее парламент проголосует по вопросу ратификации 31 марта. Ранее глава венгерского Минобороны Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что кабмин поддерживает намерение обеих стран присоединиться НАТО, но хочет, чтобы они проявляли больше уважения.



Другие страны-члены блока надеются, что Финляндия и Швеция будут формально приняты в альянс уже на саммите НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11 июля.





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