

Джеймс Клеверли: Мы поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО

18.03.2023 11:54





По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, важно защищать свободу СМИ и гражданского общества в Грузии.



Об этом Клеверли заявил в ответ на вопрос о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния». В частности, журналист спросил Джеймса Клеверли, видит ли он признаки изменения курса внешней политики.



«Мы видели этот закон, и я очень рад, что он не прогрессирует. Как я обсуждал с министрами правительства Грузии, я считаю важным защищать свободу СМИ, свободу неправительственных организаций и гражданского общества. Конечно, иногда это означает, что они будут критиковать правительство, что является естественной, нормальной частью демократического процесса. Мы хотим, чтобы демократический прогресс в Грузии продолжался. Мы хотели бы, чтобы Грузия стала более тесно интегрирована с европейскими странами и НАТО. Как давний друг Грузии и защитники суверенитета и самоопределения Грузии, мы обсудили то, что, по моему мнению, отвечает интересам Грузии, чтобы продолжать поддерживать ценности стран Европы и НАТО», — заявил Джеймс Клеверли.



Кроме того, как отметил Джеймс Клеверли, Великобритания поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО.



«Мы поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО. Уже несколько лет мы работаем, чтобы помочь Грузии на этом пути. Мы провели совместные военные учения. Соединенное Королевство будет выступать в качестве контакта между НАТО и Грузией. Мы поощряем дискуссию о том, что еще можно сделать для продвижения к НАТО. В конечном счете, мы хотим видеть безопасную и защищенную Грузию, границы которой уважаются и которая чувствует себя в безопасности благодаря дружбе и партнерству с европейскими, евроатлантическими странами. Это то, ради чего мы будем продолжать работать», — заявил Джеймс Клеверли.



По словам Джеймса Клеверли, Великобритания согласна с подходом правительства Грузии к Абхазии и Южной Осетии и поддерживает мирный путь решения проблемы.



«Что мы хотим сделать, как страна, которая поддерживает самоопределение Грузии на протяжении нескольких десятилетий, так это поддержать Грузию в процессе тесной интеграции с Европейским союзом и НАТО. Мы считаем, что наиболее эффективный способ сделать это — показать, какие действия необходимо предпринять правительству, чтобы поддержать этот курс. Я знаю, что были разговоры, например, о прямых военных угрозах Грузии. Я говорил с министром иностранных дел Грузии о подходе правительства к Абхазии и Южной Осетии, и правительство привержено решению этого мирным путем.



Мы полностью согласны с этим. Мы меньше всего хотели бы видеть конфликт в Грузии. Таким образом, мы будем продолжать поддерживать мирные усилия по решению этой проблемы и продолжать работать с правительством для поощрения более высокого уровня демократического участия, большей свободы СМИ и гражданского общества. Это лучший способ для Грузии полностью интегрироваться в Европу и НАТО. Это то, чего хочет Грузия, и это то, чему Соединенное Королевство хочет помочь», — заявил Джеймс Клеверли.





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