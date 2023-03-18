|
|
|
Председатель комитета по обороне встретился с госсекретарем Минобороны Словакии в Братиславе
18.03.2023 19:54
Председатель комитета по обороне парламента Грузии Ираклий Берая встретился с государственным секретарем министерства обороны Словакии в Братиславе.
Как пишет в соцсети Ираклий Берая, на встрече обсуждалась текущая ситуация в оккупированных регионах Грузии.
«В Братиславе мы встретились с госсекретарем Минобороны Словакии. Мы обсудили вызовы региональной безопасности, текущую ситуацию в оккупированных регионах Грузии, прогресс, достигнутый в процессе интеграции нашей страны в НАТО и Европейский Союз, текущие реформы в Минобороны Грузии, существующее сотрудничество между двумя странами в оборонной сфере и важность его дальнейшего углубления», — написал Ираклий Берая.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна