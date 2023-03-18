

Председатель комитета по обороне встретился с госсекретарем Минобороны Словакии в Братиславе

18.03.2023 19:54





Председатель комитета по обороне парламента Грузии Ираклий Берая встретился с государственным секретарем министерства обороны Словакии в Братиславе.



Как пишет в соцсети Ираклий Берая, на встрече обсуждалась текущая ситуация в оккупированных регионах Грузии.



«В Братиславе мы встретились с госсекретарем Минобороны Словакии. Мы обсудили вызовы региональной безопасности, текущую ситуацию в оккупированных регионах Грузии, прогресс, достигнутый в процессе интеграции нашей страны в НАТО и Европейский Союз, текущие реформы в Минобороны Грузии, существующее сотрудничество между двумя странами в оборонной сфере и важность его дальнейшего углубления», — написал Ираклий Берая.







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