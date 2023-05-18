

В Тбилиси задержаны более 20 наркореализаторов

18.05.2023 12:18





Сотрудники МВД Грузии задержали по фактам наркопреступлений более 20 лиц. В их числе наркореализаторы. Об этом заявил журналистам начальник департамента Центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе в ходе проводимой в тбилисском поселке Поничала спецоперации.



По словам Теймураза Купатадзе, полицией изъяты различные виды наркотических средств в крупных и особо крупных размерах.



«Мероприятие проходит в масштабе всей страны, в том числе и в поселке Поничала. На данном этапе на основании постановления суда задержаны более 20 наркореализаторов, в том числе 6 - в Поничала. Полицейское мероприятие продолжается в различных крупных городах. К концу дня число задержанных увеличится. Изъяты различные виды наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Работа по этим наркореализаторами ведется на протяжении определенного периода, заранее осуществлен ряд закупок, которые зафиксированы в видео- и аудиофайлах и находятся в деле», - сказал Теймураз Купатадзе.





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