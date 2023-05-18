

МВД задержало за наркопреступления 55 лиц, в их числе 37 наркореализаторов

18.05.2023 19:58





Сотрудники Центральной криминальной полиции, департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Шида Картли, Квемо Картли, Гурии, Самегрело-Земо Сванети, Имеретии, Рачи-Лечхуми и Квемо Сванети и Кахетии в результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в наркопреступлениях 55 лиц, в том числе 37 наркореализаторов. Информацию распространяет МВД Грузии.



По данным ведомства, преступления караются лишением свободы сроком до 20 лет или бессрочно.



По их информации, на основании постановления судьи сотрудники правоохранительных органов несколько раз производили контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств, и производили скрытую аудио-видезапись данных закупок.



При личном обыске задержанных по обвинению в наркопреступлениях из указанных ими мест, а также при обыске автомобилей и жилых квартир в качестве вещественных доказательств полицией изъяты различные наркотические средства в особо крупных размерах. Также изъяты небольшие электровесы, оборудование для культивации марихуаны, и, предположительно, деньги, вырученные от продажи наркотиков.



У одного из задержанных также изъяли огнестрельное оружие, 26 патронов и 2 обоймы.



Следствие ведется по статьям 260, 19-260, 262, 265 и 273 прима, 19-273 прима, 18-273 прима и 236 УК Грузии.





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