

Водитель школьного микроавтобуса города Вани задержан за приставания к школьнице

19.05.2023 12:59





Сотрудники Имеретинского, Рача-Лечхумского и Квемо-Сванетского отделов полиции МВД в результате оперативных и следственных мероприятий арестовали гражданина Т.М., 1961 года рождения. Его обвиняют в принуждении несовершеннолетнего к совершению различных действий сексуального характера.



Преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.



«Следствие установило, что водитель микроавтобуса одной из школ муниципалитета Вани (Западная Грузия) гражданин Т.М. во время поездки завел сексуальный разговор с несовершеннолетней девочкой и против ее воли прикасался к ее телу.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи задержали лицо, совершившее преступление», — указано в сообщении МВД.



Расследование ведется по статье 139, части 4, подпункта «б» Уголовного кодекса Грузии.





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