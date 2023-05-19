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Водитель школьного микроавтобуса города Вани задержан за приставания к школьнице
19.05.2023 12:59
Сотрудники Имеретинского, Рача-Лечхумского и Квемо-Сванетского отделов полиции МВД в результате оперативных и следственных мероприятий арестовали гражданина Т.М., 1961 года рождения. Его обвиняют в принуждении несовершеннолетнего к совершению различных действий сексуального характера.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.
«Следствие установило, что водитель микроавтобуса одной из школ муниципалитета Вани (Западная Грузия) гражданин Т.М. во время поездки завел сексуальный разговор с несовершеннолетней девочкой и против ее воли прикасался к ее телу.
В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи задержали лицо, совершившее преступление», — указано в сообщении МВД.
Расследование ведется по статье 139, части 4, подпункта «б» Уголовного кодекса Грузии.
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