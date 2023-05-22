

В Грузии задержан обвиняемый в трефикинге

22.05.2023 12:54





В Грузии иностранному гражданину предъявлено обвинение в трефикинге (торговле людьми). Об этом сообщили в Прокуратуре Грузии.



Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что одно из агентств по трудоустройству, расположенное в Таиланде, пообещало трем таиландкам работу массажистками в салоне красоты в Батуми.



Обвиняемый встретил потерпевших в Международном аэропорту Тбилиси, но вместо Батуми повез их в Зестафони (регион Имерети), отобрал у них паспорта и запретил покидать территорию на которой они находились.



«Обвиняемый привез девушек в съемный дом в Зестафони, изъял документы и запретил передвигаться независимо. При помощи угроз и психологического давления он заставлял потерпевших оказывать сексуальные услуги иностранным гражданам за определенную компенсацию. Кроме того, он забирал у них значительную часть денег и распоряжался ими по своему усмотрению», — указано в заявлении Прокуратуры Грузии.



Обвиняемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы за «торговлю людьми, совершенную в отношении двух или более лиц».



Расследование уголовного дела продолжается.





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