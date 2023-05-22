

Никол Пашинян не исключает выхода Армении из ОДКБ

22.05.2023 17:38





Премьер-министр Армении не исключает выхода Армении из ОДКБ. Об этом Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване.



«Почему был поднят этот вопрос, потому что наше восприятие таково, что ОДКБ ушла или уходит из Республики Армения. Иными словами, если Республика Армения примет де-юре решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате регистрации Республикой Армения выхода ОДКБ из Республики Армения. Говоря о выходе из ОДКБ, я имею в виду, прежде всего обязательства организации. Я бы не сказал, что этот вопрос снят с повестки, потому что пока есть вопросы, которые нужно обсудить, и этот вопрос обсуждается. Постоянно идут разговоры, приедет ли мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приезжает, в чем причина? Я не исключаю, что Республика Армения может де-юре принять решение о приостановлении или замораживании членства в ОДКБ, но это произойдет только тогда, когда мы зафиксируем, что ОДКБ выходит из Армении. Ну, если выйдет, что нам остается делать? Иными словами, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышла из Республики Армения, и статус члена ОДКБ де-юре нам ничего не давая, только мешает нам обсуждать вопросы безопасности с другими странами», — сказал премьер-министр.



По его словам, Армения могла бы закупать военную технику у других стран, но членство в ОДКБ закрывает эту возможность.



Напомним, в ноябре 2022 года премьер-министр Армении отказался подписать декларацию Совета ОДКБ и проект совместных мер помощи Армении. Пашинян объяснил это решение тем, что организация «не дала политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении». В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ.





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