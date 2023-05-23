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Европейский фонд мира: ЕС поддержит оборонные секторы Грузии и Молдовы
23.05.2023 14:55
4 мая Совет Европейского союза решил, что направит дополнительную поддержку Вооруженным силам Республики Молдова и Силам обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF).
Вместе с предыдущей помощью от фонда эта поддержка повысит профессионализм и потенциал вооруженных сил двух стран, а также их соответствие стандартам ЕС. Поддержка EPF также укрепит сотрудничество вооруженных сил этих стран и государств ЕС, что позволит лучше защищать гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций.
Молдова получит 40 млн евро в течение 36 месяцев на покупку нелетального оборудования и услуг, таких как техническую подготовку военных. Молдова сможет закупить оборудование для транспортировки, логистики, управления и контроля, для киберзащиты и для для наблюдения за воздушным пространством.
Грузия получит 30 млн евро, также в течение 36 месяцев. Деньги пойдут на несмертоносное оборудование, предметы снабжения и услуги (включая техническую подготовку). Грузия закупит инженерное, командно-диспетчерское, медицинское, материально-техническое оборудование, а также оборудование для киберзащиты.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прокомментировал решение о выделении финансовой поддержки. Он заявил, что третий пакет помощи для обеих стран «четко подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС безопасности и стабильности в регионе».
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