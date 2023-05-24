|
|
|
В порту Поти изъято до 100 кг героина
24.05.2023 12:26
В порту Поти изъято до 100 кг героина. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Следствие ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса, которые связаны с приобретением и хранением наркотических средств и их незаконным ввозом в Грузию.
По информации «Рустави 2», вчера в одном из грузовиков у причала N6 была обнаружена крупная партия наркотиков. Наркотики были спрятаны в прицепе грузовика, в специально оборудованном хранилище. Грузовик находился под управлением гражданина Ирана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна