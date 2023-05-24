

В порту Поти изъято до 100 кг героина

24.05.2023 12:26





В порту Поти изъято до 100 кг героина. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».



Следствие ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса, которые связаны с приобретением и хранением наркотических средств и их незаконным ввозом в Грузию.



По информации «Рустави 2», вчера в одном из грузовиков у причала N6 была обнаружена крупная партия наркотиков. Наркотики были спрятаны в прицепе грузовика, в специально оборудованном хранилище. Грузовик находился под управлением гражданина Ирана.





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