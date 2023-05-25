

В Поти предотвращена попытка ввоза 80 килограммов героина

25.05.2023 13:15





По данным МВД Грузии, в порту Поти задержан человек, который пытался провести в Грузию 80 килограммов героина.



По данным ведомства, при обыске водителя грузовика — гражданина Ирана 1961 года рождения, был обнаружен героин. Он был спрятан в двух задних дверях прицепа, в специальном тайнике. Всего было найдено 315 упаковок, общим весом до 80 килограммов.



По версии следствия, обвиняемый намеревался провезти наркотики из Ирана в Европу транзитом через Грузию и Армению.



Следствие ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемому грозит до 20 лет заключения или пожизненный срок.





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