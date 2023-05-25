|
|
|
В Поти предотвращена попытка ввоза 80 килограммов героина
25.05.2023 13:15
По данным МВД Грузии, в порту Поти задержан человек, который пытался провести в Грузию 80 килограммов героина.
По данным ведомства, при обыске водителя грузовика — гражданина Ирана 1961 года рождения, был обнаружен героин. Он был спрятан в двух задних дверях прицепа, в специальном тайнике. Всего было найдено 315 упаковок, общим весом до 80 килограммов.
По версии следствия, обвиняемый намеревался провезти наркотики из Ирана в Европу транзитом через Грузию и Армению.
Следствие ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемому грозит до 20 лет заключения или пожизненный срок.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна