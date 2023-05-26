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На мероприятии, посвященном Дню независимости, призывники приняли военную присягу
26.05.2023 12:05
На мероприятии, посвященном 26 мая, призывники приняли военную присягу на площади Свободы. Помимо Тбилиси, призывники принимали присягу еще в 10 городах.
Перед церемонией присяги минутой молчания почтили память грузинских бойцов.
«Поздравляю с принятием воинской присяги», - обратилась к рекрутам президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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