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На мероприятии, посвященном Дню независимости, призывники приняли военную присягу


26.05.2023   12:05


На мероприятии, посвященном 26 мая, призывники приняли военную присягу на площади Свободы. Помимо Тбилиси, призывники принимали присягу еще в 10 городах.

Перед церемонией присяги минутой молчания почтили память грузинских бойцов.

«Поздравляю с принятием воинской присяги», - обратилась к рекрутам президент Грузии Саломе Зурабишвили.


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