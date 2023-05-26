

Министр обороны: Мы ценим непоколебимую политическую и практическую поддержку международных партнеров

26.05.2023 19:04





В своей поздравительной речи, посвященной Дню независимости, министр обороны Грузии рассказал о сложной обстановке безопасности в регионе и мире и важности укрепления государственных институтов нашей страны, особенно Сил обороны.



Говоря о процессе обеспечения мира и процветания в стране Джуаншер Бурчуладзе сделал упор на прагматичной политике премьер-министра и правительства Грузии.



«Когда в Черноморском регионе идет война и перед архитектурой безопасности Европы стоит огромный вызов, наша цель — еще больше укрепить страну», — заявил Джуаншер Бурчуладзе.



Говоря о предпринятых шагах по укреплению обороноспособности, глава ведомства напомнил о вкладе международных партнеров и их последовательной, решительной поддержке в развитии обороноспособности Грузии, а также поблагодарил страны-члены НАТО и ЕС. В ходе реализации указанной задачи министр назвал приоритетами ведомства успешное международное сотрудничество, развитие отечественной военной промышленности, обновление инфраструктуры и боевой техники, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.



«Наше правительство, активно работая с парламентом, создало прочную основу для гарантий социального обеспечения военнослужащих и для новых институциональных реформ, которые будут регулироваться новым Оборонным кодексом», — отметил Джуаншер Бурчуладзе.







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