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Министр обороны: Мы ценим непоколебимую политическую и практическую поддержку международных партнеров
26.05.2023 19:04
В своей поздравительной речи, посвященной Дню независимости, министр обороны Грузии рассказал о сложной обстановке безопасности в регионе и мире и важности укрепления государственных институтов нашей страны, особенно Сил обороны.
Говоря о процессе обеспечения мира и процветания в стране Джуаншер Бурчуладзе сделал упор на прагматичной политике премьер-министра и правительства Грузии.
«Когда в Черноморском регионе идет война и перед архитектурой безопасности Европы стоит огромный вызов, наша цель — еще больше укрепить страну», — заявил Джуаншер Бурчуладзе.
Говоря о предпринятых шагах по укреплению обороноспособности, глава ведомства напомнил о вкладе международных партнеров и их последовательной, решительной поддержке в развитии обороноспособности Грузии, а также поблагодарил страны-члены НАТО и ЕС. В ходе реализации указанной задачи министр назвал приоритетами ведомства успешное международное сотрудничество, развитие отечественной военной промышленности, обновление инфраструктуры и боевой техники, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.
«Наше правительство, активно работая с парламентом, создало прочную основу для гарантий социального обеспечения военнослужащих и для новых институциональных реформ, которые будут регулироваться новым Оборонным кодексом», — отметил Джуаншер Бурчуладзе.
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