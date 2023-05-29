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Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе
29.05.2023 14:16
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передают российские госагентства.
Договор, в котором участвовали 16 государств НАТО и шесть стран-участниц Варшавского договора, был подписан в 1990 году и ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения военных блоков, препятствуя крупномасштабным наступательным действиям.
Россия приостановила участие в нем еще в 2007 году.
Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму самим Путиным. В пояснительной записке говорилось, что договор "во многом устарел и утратил связь с действительностью". 16 мая закон был одобрен Госдумой.
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