

Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе

29.05.2023 14:16





Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передают российские госагентства.



Договор, в котором участвовали 16 государств НАТО и шесть стран-участниц Варшавского договора, был подписан в 1990 году и ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения военных блоков, препятствуя крупномасштабным наступательным действиям.



Россия приостановила участие в нем еще в 2007 году.



Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму самим Путиным. В пояснительной записке говорилось, что договор "во многом устарел и утратил связь с действительностью". 16 мая закон был одобрен Госдумой.





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