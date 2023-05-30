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В Москве повреждено несколько зданий в результате удара беспилотников


30.05.2023   10:45


В результате атаки беспилотников в Москве повреждено несколько зданий. Эту информацию подтверждает мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. На месте работают все экстренные службы города. Они выясняют обстоятельства происшествия. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.

По сообщению российских СМИ, беспилотники атаковали два жилых корпуса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье ПВО сбило несколько беспилотных летательных аппаратов. Губернатор призвал население сохранять спокойствие.


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