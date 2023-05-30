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Пять человек задержаны в апреле-мае по фактам посягательства на тайну личной жизни
30.05.2023 11:59
В период с апреля по май 2023 года Специальная следственная служба задержала по фактам посягательства на тайну личной жизни 5 лиц, среди которых 1 гражданин Литвы, и предъявила обвинение 2 лицам.
Согласно данным службы, в ходе проведенного расследования установлено, что у обвиняемых в разное время было общение с женщинами, с которыми они познакомились через социальные сети, в ходе которого посредством их личных компьютеров, мобильных телефонов и соцсетей они получали отражающие личную жизнь интимные фото, голосовые сообщения, переписку и видео.
Кроме того, следственная служба поясняет, что в период общения потерпевшие присылали им вышеуказанную информацию добровольно, а после окончания отношений, из мотива мести и с целью шантажа, обвиняемые пересылали материалы, отражающие личную жизнь потерпевших, родителям, близким родственникам и знакомым.
«Это действие нарушило тайну их личной жизни.
После обращения потерпевших Специальная следственная служба, при полном соблюдении их конфиденциальности, обеспечила проведение в короткие сроки следственных и оперативных мероприятий, после чего обвиняемые были задержаны и им предъявлено обвинение.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Специальная следственная служба продолжает расследование по статьям 157 прима (посягательство на тайну личной жизни) и 159 (нарушение тайны личной переписки) УК Грузии», - отмечается в информации.
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