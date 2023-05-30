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Министры обороны Грузии и Словакии встретились в рамках форума GLOBSEC в Братиславе
30.05.2023 15:12
Министр обороны Грузии встретился со своим словацким коллегой в рамках форума GLOBSEC в Братиславе.
По информации Минобороны, Джуаншер Бурчуладзе поздравил Мартина Скленара с назначением на ответственную должность и поблагодарил словацкое правительство за постоянную политическую и практическую поддержку.
«Особо было отмечено участие и финансовая поддержка словацких экспертов в успешной реализации и функционировании одного из ведущих проектов, определенных существенным пакетом НАТО-Грузия – успешной имплементации и функционировании Школы институционального строительства обороны. Коллеги акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере обороны. Разговор коснулся направлений двустороннего плана сотрудничества, подписанного между Грузией и Республикой Словакия в сфере обороны, который ориентирован на развитие, обучение и обмен опытом Сил обороны обеих стран», — говорится в заявлении ведомства.
Джуаншер Бурчуладзе является членом грузинской делегации в Братиславе, возглавляемой премьер-министром Грузии.
Представители стран-членов ЕС, главы правительств, главы внешнеполитических ведомств, парламентарии и эксперты, собравшиеся на конференции GLOBSEC, обсуждают современные вызовы, энергетическую независимость, влияние продолжающейся войны в Украине и будущее Европы.
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