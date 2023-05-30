Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министры обороны Грузии и Словакии встретились в рамках форума GLOBSEC в Братиславе


30.05.2023   15:12


Министр обороны Грузии встретился со своим словацким коллегой в рамках форума GLOBSEC в Братиславе.

По информации Минобороны, Джуаншер Бурчуладзе поздравил Мартина Скленара с назначением на ответственную должность и поблагодарил словацкое правительство за постоянную политическую и практическую поддержку.

«Особо было отмечено участие и финансовая поддержка словацких экспертов в успешной реализации и функционировании одного из ведущих проектов, определенных существенным пакетом НАТО-Грузия – успешной имплементации и функционировании Школы институционального строительства обороны. Коллеги акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере обороны. Разговор коснулся направлений двустороннего плана сотрудничества, подписанного между Грузией и Республикой Словакия в сфере обороны, который ориентирован на развитие, обучение и обмен опытом Сил обороны обеих стран», — говорится в заявлении ведомства.

Джуаншер Бурчуладзе является членом грузинской делегации в Братиславе, возглавляемой премьер-министром Грузии.

Представители стран-членов ЕС, главы правительств, главы внешнеполитических ведомств, парламентарии и эксперты, собравшиеся на конференции GLOBSEC, обсуждают современные вызовы, энергетическую независимость, влияние продолжающейся войны в Украине и будущее Европы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна