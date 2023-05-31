

Задержан грузинский пограничник, надевший наручники на туристов и стрелявший без повода

31.05.2023 11:46





Специальная следственная служба Грузии задержала сотрудника Пограничной полиции МВД за превышение должностных полномочий. Он подозревается в применении насилия в отношении туристов в заповеднике Вашловани (муниципалитет Дедоплисцкаро, Кахети).



По данным следствия, младший сержант Погранполиции И. Ц. 28 мая патрулировал в пешем порядке возле турбазы в заповеднике. При исполнении служебных обязанностей у него возник спор с иностранными туристами.



«Он самовольно без каких-либо законных оснований надел наручники на туристов из Великобритании и Беларуси, и, несмотря на отсутствие какого-либо повода, произвел один выстрел из табельного автоматического оружия», — говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал.



Специальная следственная служба продолжает расследование дела по статье 333 УК Грузии, часть третья, подпункт «Б». Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



SOVA

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