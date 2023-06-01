

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов

01.06.2023 10:48





США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.



В новый пакет войдут переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы ПВО Avenger, противотанковые системы AT-4, более 30 млн патронов, оборудование для разминирования территории, а также боеприпасы для беспилотников, высокоточные авиационные боеприпасы, артиллерийские и танковые снаряды, боеприпасы для систем ПВО Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS.



Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных нужд на поле боя и долгосрочных потребностей для обеспечения безопасности, говорится в сообщении Пентагона.



21 мая США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $375 млн. В него вошли артиллерия и боеприпасы, в том числе для HIMARS, а также военная техника. Кроме того, предусматривается обучение украинских военных.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что суммарно помощь США Украине составляет уже $37 млрд.



На прошлой неделе США утвердили продажу Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и связанного с ней оборудования на сумму $285 млн. Киев запросил один ЗРК с радаром AN/MPQ-64F1 Sentinel, пунктом управления, пусковой установкой, приемниками GPS, двигателями, генераторами и другим оборудованием, а также запчастями.





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