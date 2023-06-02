

Полиция раскрыла убийство в Аджарии по горячим следам - ​​задержан один человек

02.06.2023 13:21





В Аджарии 35-летний мужчина выстрелом из охотничьего ружья убил своего 30-летнего брата. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



По сообщению ведомства, мужчина был задержан по горячим следам, а в качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - ружье.



«Сотрудники Департамента полиции Аджарии МВД Грузии в результате проведенных по горячим следам оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали Р.Л. 1988 года рождения по обвинению в умышленном убийстве члена семьи. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением. Следствием установлено, что обвиняемый, в одном из сел Хелвачаурского муниципалитета, на основании взаимной словесной перепалки, убил родного брата - Р.Л. 1993 года рождения выстрелом из охотничьего ружья и скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам, вскоре после случившегося. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье. Расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 прим 11 УК Грузии», - говорится в сообщении МВД.





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