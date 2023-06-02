

Украина сообщила об оформлении европейской части “коалиции истребителей”

02.06.2023 18:18





F-16 "Боевой сокол" - один из самых массовых боевых самолетов: по имеющимся данным, по всему миру их насчитывается около 4000, но больше всего - у СШАImage caption: F-16 "Боевой сокол" - один из самых массовых боевых самолетов: по имеющимся данным, по всему миру их насчитывается около 4000, но больше всего - у США



Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция согласились войти в так называемую “коалицию истребителей”, которая предоставит боевую авиацию для Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.



Как пишет издание "Европейская правда", таким образом, по словам чиновника была оформлена европейская часть коалиции. Жовква заверил, что вскоре в ее состав войдут другие участники, не уточнив подробности.



“С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – отметил он.



"Коалиция истребителей" была создана для обучения украинских пилотов навыкам управления западными самолетами, а также в перспективах организации поставок современной боевой авиации Украине. Это стало возможным после того, как администрация США заявила, что более не возражает против передачи западных боевых самолетов Украине европейскими странами.



По итогам поездки Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось "очертить контуры" коалиции, рассказал Жовква.



Речь идет об ускорении подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения - главным образом, речь идет об американских истребителях F-16 как самой массовой боевой машине, состоящей на вооружении многих стран НАТО.



Тем временем офис премьер-министра Британии распространил заявление по итогам прошедшей в Молдове встречи Риши Сунака с Владимиром Зеленским, из которого следует, что Британия начнет подготовку украинских пилотов в ближайшие недели.



Поскольку Королевские ВВС Великобритании не располагают своими F-16, а имеющиеся у них самолеты EuroFighter не вполне подходят для решения необходимых Киеву задач, вероятно, речь идет об организационно-финансовой роли Лондона в подготовке украинских летчиков.



В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что его страна также вскоре приступит к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16.





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