

Энтони Блинкен: США помогут Украине построить «армию будущего»

02.06.2023 21:20





США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает liga.net со ссылкой на Reuters.



Блинкен во время выступления в Финляндии сказал, что Соединенные Штаты помогут Украине построить "армию будущего", которая будет включать "современные военно-воздушные силы, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение и поддержку для поддержания боевой готовности сил и техники".



По его словам, сейчас США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира" после окончания войны с Россией.



Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон готов "поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта" при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.





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