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Руководители крупнейших спецслужб 20 стран провели секретную встречу в Сингапуре
05.06.2023 10:22
Главы крупнейших спецслужб 20 стран мира провели секретную встречу в Сингапуре. Эксклюзивную информацию об этом сообщает Reuters.
По имеющимся данным, такие встречи проходят параллельно с Диалогом по безопасности Shangri-La.
Как пишут СМИ, на встрече присутствовала директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. По данным СМИ, на встрече также присутствовали руководители спецслужб Китая и Индии, представителя России на встрече не было.
Среди тем, которые обсуждались на встрече, были война в Украине и транснациональная преступность.
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