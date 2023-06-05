

Руководители крупнейших спецслужб 20 стран провели секретную встречу в Сингапуре

05.06.2023 10:22





Главы крупнейших спецслужб 20 стран мира провели секретную встречу в Сингапуре. Эксклюзивную информацию об этом сообщает Reuters.



По имеющимся данным, такие встречи проходят параллельно с Диалогом по безопасности Shangri-La.



Как пишут СМИ, на встрече присутствовала директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. По данным СМИ, на встрече также присутствовали руководители спецслужб Китая и Индии, представителя России на встрече не было.



Среди тем, которые обсуждались на встрече, были война в Украине и транснациональная преступность.





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