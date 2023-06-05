

Освобождены трое задержанных 2 июня у парламента

05.06.2023 11:15





Задержанные у здания парламента 2 июня Эдуард Марикашвили, Саба Брачвели и Ника Романадзе освобождены. Они находились в изоляторе временного содержания в Телави.



«Огромное спасибо всем за вашу поддержку, которая, несмотря на полный информационный вакуум, дошла до нас, согревала наши сердца и укрепляла нас. Мы уверены, что эти усилия стоили того, чтобы Грузия не превратилась в страну, где людей отправляют в тюрьму из-за чистого листа бумаги.



48-часовой срок задержания прошел так, что нас не вывезли в суд. Это понятно - они не хотят, чтобы мы говорили с публичной трибуны. Ничего, я напишу здесь свои слова, которые должен был произнести в суде, а так как власть глуха, то пусть общество будет нам и судьей, и правосудием», - написал в соцсети Саба Брачвели.





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