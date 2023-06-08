

НАТО отправит к границам России 250 бомбардировщиков и истребителей

08.06.2023 18:52





Страны НАТО и их союзники проведут с 12 по 23 июня крупнейшие в истории альянса воздушные учения. В общей сложности 25 стран направят на них почти 250 летательных аппаратов, от стратегических бомбардировщиков B-1 до истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и смертоносных беспилотников дальнего радиуса действия. Учения пройдут под руководством Германии, но «растянутся» на полмира – от Америки до российских границ на Балтике и Черном море, пишет The Wall Street Journal.



В них также примут участие более 10 000 военнослужащих, будет совершено более 2000 вылетов.



Согласно сценарию учений Air Defender 23, враг захватывает немецкий порт Росток (из него, кстати, идет трубопровод, по которому перекачивается привезенная морем нефть), и силы НАТО, согласно статье 5 устава альянса, встают на коллективную защиту Германии. Также предполагается имитировать атаку российских ракет и беспилотников, на перехват которых будут посланы истребители. Боевые самолеты будут активно использовать воздушное пространство на восточном фланге НАТО, в таких странах как Литва, Польша, Чехия, Румыния.



«Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: если наступит худшее, мы сможем защитить себя», – заявил в конце мая генерал-лейтенант Инго Герхартц, командующий ВВС Германии. Он не сказал, кому посылается этот сигнал, но цитировавшая его газета Bild написала, что это и так «ясно – России и президенту Владимиру Путину».



«Германия должна брать на себя больше ответственности и иногда становиться лидером среди стран НАТО в Европе», – сказал Герхартц WSJ. Страна предоставит 70 боевых самолетов, таким образом «мы показываем, что эта территория НАТО – наша красная линия», добавил он.



Навыки, отработанные в ходе учений, пригодятся для развертывания и взаимодействия сил ВВС не только в Европе, но и в Азии, в частности, для защиты Японии и Южной Кореи, сказал WSJ генерал-лейтенант Майкл Лох, руководящий Национальной гвардией ВВС США. Япония участвует в Air Defender 23.



Корейские и японские истребители во вторник были подняты по тревоге, чтобы перехватить китайские и российские самолеты, совместно патрулировавшие пространство в Японском и Восточно-Китайском морях. Российско-китайские военно-воздушные учения представляют серьезную угрозу национальной безопасности Японии, заявило правительство страны.





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