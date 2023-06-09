

Российский военный пилот отказался воевать и сбежал в Литву

09.06.2023 13:42





Пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишов отказался участвовать в войне и сбежал в Литву, где попросил убежища. Он заявил, что считает войну в Украине преступлением, совершённым ради сохранения власти президента России Владимира Путина. Его историю рассказывает Би-би-си.



26-летний лейтенант Мишов — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, он служил в 15-й бригаде армейской авиации, с первого дня войны принимающей участие в российском вторжении в Украину. За месяц до вторжения в 2022 году пилот подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Несколько месяцев он служил, по собственным словам, на белорусской территории, не участвуя в боевых действиях, но перевозя военные грузы.



В апреле его вернули в Россию, чтобы он продолжил оформлять свое увольнение. В начале осени Мишов получил приказ об увольнении, его служба в армии должна была закончиться в октябре. Однако в России была объявлена мобилизация, указ президента страны Владимира Путина, кроме прочего, запрещает офицерам увольняться из армии.



Мишов попытался оспорить отмену своего увольнения в суде, но в декабре Псковский гарнизонный военный суд встал при рассмотрении дела на сторону командования. В январе пилота обязали отправиться на фронт. Тогда он вскрыл себе вены, чтобы потерять высшую категорию оценки здоровья для службы, без неё он бы не мог служить в экипажах вертолётов. Ему сообщили о возможном возбуждении уголовного дела против него, выбирая между войной и тюрьмой, лейтенант решил скрыться за границей.



По словам Мишова, он не отказался бы участвовать в войне, если бы речь шла о защите Родины. "Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления", — говорит офицер. Он рассказал Би-би-си, что среди военных есть небольшой процент сторонников и противников войны, остальные относятся к ней индифферентно. После отступления российских войск из Херсона некоторые его коллеги "радовались, что город оставили в покое". Военные не верят пропаганде Кремля, и не считают, что в Украине правят нацисты или что Киев готовил нападение, говорит он.



Мишов рассказывает, что вертолёты за линию фронта отправляли без тепловых ловушек, защищающих технику от ракет, без ракет, пилотских пайков, со сломанным оборудованием. За время войны полк, в котором служил Мишов, потерял почти 20 процентов вертолётов, два из них были взорваны диверсантами. После взрывов охрана аэродрома была усилена декоративно: "меньше вертолетов — меньше летаем. Взорвали и взорвали". Он считает, что армия к войне была абсолютно не готова, и до сих пор в ней не заинтересована.



В Европе пилот надеется получить убежище, новое образование и "построить новую жизнь". В Литву он попал, скрытно перейдя границу через лес, как утверждается, с помощью антипутински настроенных отставных офицеров. Переход был совершён 28 мая: в России в этот день отмечается день пограничника.





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