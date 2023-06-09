

На одном из блокпостов Минобороны обнаружен мертвый военнослужащий

09.06.2023 13:58





Министерство обороны Грузии сообщило 8 июня, что рядовой военнослужащий одной из воинских частей Сил обороны Юсиф Насибов найден мертвым на одном из блокпостов.



По заявлению ведомства, следствие установило, что Насибов имел при себе табельное оружие, когда дежурил на блокпосте. По данным министерства, блокпост был проверен после того, как прозвучали звуки выстрелов.



«По предварительным данным, скончавшийся выстрелил себе в области подбородка и от полученных ранений скончался на месте», — заявляют в ведомстве.



Следствие по делу начато по статье 115 части первой УК Грузии, которая касается доведения до самоубийства.



Это второй случай смерти военнослужащего на объекте Министерства обороны за последние 2 месяца. 28 апреля ведомство сообщило, что на одном из его объектов найден мертвым 45-летний Мамука Меладзе, сержант Восточного командования Сил обороны. Министерство обороны тогда также называло самоубийство причиной смерти.





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