

Семья не верит в самоубийство 18-летнего призывника

09.06.2023 14:02





Семья не верит в самоубийство 18-летнего призывника Юсуба Насибова. Он скончался в одной из воинских частей. 8 июня поздно ночью родственники Насибова собрались у воинской части и потребовали дать ответы на их вопросы.



По данным Минобороны, 8 июня Департамент военной полиции Минобороны Грузии начал расследование гибели рядового Юсифа Насибова (2005 г.р.) служившего в одной из воинских частей. Следствие ведется по части первой статьи 115 УК Грузии, подразумевающей доведение до самоубийства.



По данным министерства, следствием, проведенным по делу, было установлено, что указанный

военнослужащий находился на дежурстве с выданным на его имя табельным оружием. После раздавшихся выстрелов, военные проверили пост и обнаружили Насибова мертвым.



Как сообщили в МО Грузии, расследование продолжается.





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