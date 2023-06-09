

Швеция позволит НАТО разместить войска до официального вступления в Альянс

09.06.2023 15:21





«Швеция позволит НАТО разместить войска на своей территории до того, как она официально присоединится к Альянсу», — заявили премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.



«Правительство решило, что шведские Вооруженные силы могут провести подготовку вместе с НАТО и странами-членами Альянса, чтобы обеспечить будущие совместные операции», — заявили Йонсон и Кристерссон.



По словам премьер-министра и министра обороны Швеции, Россия в ближайшее время останется угрозой для соседних стран, и им не известны «масштабы территориальных амбиций» Владимира Путина.



«Подготовка может включать временное размещение иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Это решение станет четким сигналом для России и укрепит обороноспособность Швеции», — говорится в заявлении министров.



Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году, против чего выступают Турция и Венгрия.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





