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Швеция позволит НАТО разместить войска до официального вступления в Альянс
09.06.2023 15:21
«Швеция позволит НАТО разместить войска на своей территории до того, как она официально присоединится к Альянсу», — заявили премьер-министр Швеции Улоф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.
«Правительство решило, что шведские Вооруженные силы могут провести подготовку вместе с НАТО и странами-членами Альянса, чтобы обеспечить будущие совместные операции», — заявили Йонсон и Кристерссон.
По словам премьер-министра и министра обороны Швеции, Россия в ближайшее время останется угрозой для соседних стран, и им не известны «масштабы территориальных амбиций» Владимира Путина.
«Подготовка может включать временное размещение иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Это решение станет четким сигналом для России и укрепит обороноспособность Швеции», — говорится в заявлении министров.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году, против чего выступают Турция и Венгрия.
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