

Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области

12.06.2023 11:54





Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, оккупированное Россией с марта 2022 года.



Об этом пишут сегодня, 12 июня, украинские СМИ со ссылкой на заявления 35 отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского, а также заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.



«Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.



В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», — указано в сообщении 35 отдельной бригады морской пехоты.



В 5 утра украинские морские пехотинцы перешли в контратаку. Несмотря на ответный артиллерийский обстрел со стороны российских оккупационных войск, украинцам удалось взять инициативу в свои руки.



Американский институт изучения войны (ISW) на основе открытых данных в своем ежедневном обзоре сообщил, что украинские войска 10−11 июня провели успешные бои к югу от Великой Новоселки, в частности освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.





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