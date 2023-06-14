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Национальную гвардию Грузии посетил командующий Национальной гвардией американского штата Джорджия


14.06.2023   11:51


Командующий Национальной гвардией штата Джорджия находится с визитом в Грузии.

В рамках визита генерал-майор Томас Карден посетил Национальную гвардию. Американского генерала принимал бригадный генерал Национальной гвардии Роман Джохадзе.

На встрече стороны обсудили планируемые изменения в условиях мобилизации и комплектования резерва и дальнейшие планы сотрудничества.

Национальная гвардия Грузии сотрудничает с Национальной гвардией штата Джорджия США с 1993 года. Сотрудничество направлено на обмен профессиональными знаниями и опытом.

Информацию распространяет пресс-служба Минобороны Грузии.


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