|
|
|
Национальную гвардию Грузии посетил командующий Национальной гвардией американского штата Джорджия
14.06.2023 11:51
Командующий Национальной гвардией штата Джорджия находится с визитом в Грузии.
В рамках визита генерал-майор Томас Карден посетил Национальную гвардию. Американского генерала принимал бригадный генерал Национальной гвардии Роман Джохадзе.
На встрече стороны обсудили планируемые изменения в условиях мобилизации и комплектования резерва и дальнейшие планы сотрудничества.
Национальная гвардия Грузии сотрудничает с Национальной гвардией штата Джорджия США с 1993 года. Сотрудничество направлено на обмен профессиональными знаниями и опытом.
Информацию распространяет пресс-служба Минобороны Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна